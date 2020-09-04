«Колорадо» — «Даллас»: аналитики назвали фаворита 7-го матча серии плей-офф НХЛ
4 сентября в седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.79.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 4 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.
Проход «Колорадо» идёт за 1.82, а проход «Далласа» — за 2.06. Ставки на гол россиянина Дениса Гурьянова принимаются за 3.70.
«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Радулов, Гурьянов и Худобин отправят Задорова в отпуск
У «Эвеланш» много травмированных и большие проблемы на последнем рубеже.
- 4 сентября 2020
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:00
- 3 сентября 2020
-
23:56
-
23:52
-
23:45
-
21:00
-
20:45
-
20:30
Партнерский контент