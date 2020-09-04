«Колорадо» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Колорадо» — «Даллас».



Ставка: ТМ 6 за 1.87.



«Даллас» вёл в серии 3:1, но позволил довести дело до 3:3. Это произошло по той причине, что команда была на ходу, одерживала победы, всё там было отлично, но номинально первый вратарь Бен Бишоп, который не играл с 13 августа, подошёл к тренеру и сказал: «Коуч, я готов играть». Тренер его выставил, получил 0:5 в первом периоде, и после этого у «Далласа» всё пошло наперекосяк. Теперь объявлено, что Бишоп не будет играть, а ворота защищает Антон Худобин. Это правильно решение – никакой игрок не должен влиять на то, что думает тренер, нельзя к нему подходить и что-то советовать. Если «Даллас» проиграет эту серию, то большой привет Бишопу.



Первое звено «Далласа» выглядит плохо в последних двух матчах. Лишь одно очко оно набрало, коэффициент полезности «-7». Первое звено должно проснуться, если «Даллас» рассчитывает на что-то серьёзное. Команда вроде бы здоровая, там нет каких-то критических травм, но она медленно начинает матчи, первое звено барахлит, но если оно в ударе, то такой «Даллас» трудно остановить. Если Худобин на кураже, то он ловит всё подряд. Антон молодец – даже если его команда проигрывает 0:2, то он не тушуется, стабилен и не сыпется. «Даллас» — короли камбэков. Они не раз вытаскивали матчи со счёта 0:2 или 0:3.



«Колорадо» обескровлен – семь человек выбыло из строя. Доходит до абсурда – первый вратарь в начале серии ломается, его меняет второй вратарь, который тоже ломается. Сейчас ворота защищает Майк Хатчинсон, который вообще в 30 лет дебютировал в плей-офф, но в последних играх он выглядел здорово.



Та же ситуация и с позицией защитника – все на травмах. Ландеског получил порез ноги, когда свой же игрок падал и полоснул его лезвием по ноге. «Колорадо» сильно обескровлен, но зато команда поймала уверенность в себе, у них фантастически играет первое звено во главе с Маккинноном, чья бомбардирская серия длится уже 14 матчей. Он набрал 25 очков – это лучший бомбардир плей-офф. Такого не было в НХЛ со времен Уэйна Гретцки. Остальные ребята ему помогают. Тот же Никита Задоров просто превосходен. Он не только король силовых приёмов, но он ещё забивает очень важные голы.



Что я думаю в целом об этом матче? Я бы ни в коем случае не брал победу одной из команд – это очень рискованно. Трудно ставить на то, что будет очень много голов, хотя в шести матчах команды забросили 48 шайб. Этого не было в НХЛ с 2012 года, когда рубились «Питтсбург» с «Филадельфией». Это седьмая игра. Вспомните, год назад «Даллас» уступил в седьмой игре во втором овертайме «Сент-Луису» со счётом 1:2. Это была игра в кость, до ножа. Я бы взял коэффициент 1.87 на то, что тотал в этом матче будет меньше 6.



Мне кажется, что в седьмом матче, даже несмотря на какие-то потери и третьего вратаря у «Колорадо», не будет какого-то града голов, команды будут думать в первую очередь об обороне», — сказал Лысенков.

«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Радулов, Гурьянов и Худобин отправят Задорова в отпуск У «Эвеланш» много травмированных и большие проблемы на последнем рубеже.