Россия U21 – Болгария U21: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия U21 – Болгария U21 в 1-м туре квалификации к ЧЕ-2021.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.31.



«Очень хороший состав подобрался у нашей молодёжной команды. Мне кажется, что есть реальный шанс на этот раз пробиться в финальную часть чемпионата Европы. У нас практически все игроки выходят в стартовых составах клубов Премьер-Лиги. Многие ребята на ведущих ролях. Вратарская линия просто замечательная — Сафонов, Максименко. Полузащита отличная. Здорово выглядят сейчас Кучаев, Обляков, Уткин, Умяров, Лесовой. В атаке есть Иван Игнатьев.



Соперник не самый грозный, болгарский футбол в последние годы в кризисе, на спаде. И в главной сборной почти нет футболистов, которые играют в хороших европейских клубах. Попов из «Сочи» там лидер. Но и недооценивать болгарских ребят нельзя. Мы уже на эти грабли не раз наступали.



Но, думаю, всё будет в порядке. Домашняя игра. Важно начать отборочный турнир хорошо. Думаю, это удастся сделать, с форой (-1.5) поставлю на Россию», — сказал Титов.