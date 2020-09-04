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«Нефтехимик» – СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

«Нефтехимик» – СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – СКА. Игра состоится сегодня, 4 сентября, в Нижнекамске на арене «Нефтехим».

Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.47.

«Даже и не знаю, что сказать, очень трудный матч для прогноза, толком пока ещё нижнекамцев не видел. Предлагаю взять победу СКА минимум с преимуществом в две шайбы. Команда хотя и молодая, но всё у них должно быть хорошо.

Тяжело давать прогноз, особенно после вчерашней выходки «Спартака», уж точно не ожидал такого разгрома. Красно-белые своей игрой, если так вообще можно сказать, меня вчера просто убили. Словно мухи на льду катались. Всей командой переболели, думал, что отойдут за месяц, но, видимо, ещё нет.

В предстоящем матче забросят обе команды. Если петербуржцы способны на многое, то их оппоненты минимум одну обязаны затащить в ворота СКА. Разгрома я не жду, но в любом случае сражение нам гарантировано. Удивило, что в стане хозяев льда аж семь травмированных хоккеистов. На старте сезона это большая беда, огромная потеря. Не хватает нижнекамцам четырёх нападающих, одного вратаря и пары защитников.

Как всегда, главная роль будет отведена вратарям обеих дружин. СКА решил свои проблемы раньше других и подошёл к старту более ответственно. Будет ли большинство, сработает ли оно — сказать не могу. Игра нас ожидает тяжёлая, но победа должна остаться за гостями», — сказал Кожевников.

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Нижнекамцы умеют здорово начинать сезон, а СКА пока не хватает стабильности.
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