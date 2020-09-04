Нидерланды — Польша: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Польша в 1-м туре Лиги наций.



Ставка: Нидерланды забьют минимум 2 мяча за 1.65.



«От клубных дел переходим к делам национальных сборных. У нас Лига наций начинается. Понятно, что сборные не играли практически год. В последний раз осенью 2019-го ещё. Этот турнир является своеобразным отбором к чемпионату мира в Катаре. Будет ещё отборочный турнир, но и через Лигу наций пробиться можно. Чтобы избежать товарищески матчей, УЕФА придумал такую развлекуху, которая нравится многим тренерам.



Начнём с группы 1 в Лиге А. Сборная Нидерландов сыграет против сборной Польши. Очень интересная группа. Здесь ещё играют Босния и Герцеговина с Италией. Надо занимать первое место.



Как мы знаем, у Нидерландов произошли кадровые изменения. Рональд Куман осуществил свою мечту и возглавил «Барселону». Пока временно на его место назначен Дуайт Лодевегес. И первый матч у него с Польшей.



У поляков не будет Роберта Левандовского. А с ним и без него это две разных сборных Польши. У голландцев в прекрасной форме находится Мемфис Депай. Я бы хотел порекомендовать гол Мемфиса Депая. В 1-м туре чемпионата Франции он сделал хет-трик в ворота «Дижона». И в Лиге чемпионов он здорово смотрелся.



Думаю, голландцы должны забить минимум два мяча. Не могу сказать, что у поляков какая-то непроходимая оборона. Там ещё играет наш старый знакомый Артур Енджейчик, выступавший за «Краснодар». В общем, минимум два мяча сборная Нидерландов должна у себя забить» — сказал Генич.

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