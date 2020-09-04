ЦСКА – ХК «Сочи»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – ХК «Сочи». Игра состоится сегодня, 4 сентября, в Москве на арене «ЦСКА».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.31.
«Победят «армейцы». У них добротная команда с классной оборонительной линией. В первом поединке очень хорошо выступил их вратарь. Да, проиграли «Ак Барсу», но ведь казанцы тоже не лыком шиты. Дружина у них слаженная, отработанная, это видно было по первому матчу.
У ЦСКА больше мощи в игре, в действиях, прогнозирую их успех с перевесом минимум в две-три шайбы. Играют хорошо, да, но в том матче к третьему периоду они выдохлись, сказалась эпидемия, плюс перерыв был слишком длительным.
В этой встрече за счёт характера просто обязаны побеждать москвичи. У сочинцев и состав не такой звёздный, мало громких имён. Мощи должной просто нет, будут действовать от обороны, это понятно и очевидно. Что касается составов выступающих сегодня команд, то в каждой из них в лазарете по одному нападающему. Итак, победа «армейцев» Москвы в три шайбы — таков мой прогноз», — сказал Кожевников.
- 4 сентября 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:00
- 3 сентября 2020
-
23:56