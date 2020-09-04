ЦСКА – ХК «Сочи»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – ХК «Сочи». Игра состоится сегодня, 4 сентября, в Москве на арене «ЦСКА».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.31.



«Победят «армейцы». У них добротная команда с классной оборонительной линией. В первом поединке очень хорошо выступил их вратарь. Да, проиграли «Ак Барсу», но ведь казанцы тоже не лыком шиты. Дружина у них слаженная, отработанная, это видно было по первому матчу.



У ЦСКА больше мощи в игре, в действиях, прогнозирую их успех с перевесом минимум в две-три шайбы. Играют хорошо, да, но в том матче к третьему периоду они выдохлись, сказалась эпидемия, плюс перерыв был слишком длительным.



В этой встрече за счёт характера просто обязаны побеждать москвичи. У сочинцев и состав не такой звёздный, мало громких имён. Мощи должной просто нет, будут действовать от обороны, это понятно и очевидно. Что касается составов выступающих сегодня команд, то в каждой из них в лазарете по одному нападающему. Итак, победа «армейцев» Москвы в три шайбы — таков мой прогноз», — сказал Кожевников.

ЦСКА — «Сочи». Прогноз: любимый клиент «армейцев» в КХЛ не доедет до ворот Юханссона В 23 предыдущих очных встречах красно-синие одержали 22 победы.