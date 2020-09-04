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«Фонбет» расширяет сотрудничество с КХЛ и дарит бонусы к старту сезона

«Фонбет» расширяет сотрудничество с КХЛ и дарит бонусы к старту сезона
Ставки / Прогнозы 0

Во время пандемии «Фонбет» сохранил и укрепил сотрудничество со всеми своими хоккейными партнерами без исключения. Очередной чемпионат станет четвертым в рамках долгосрочного контракта букмекера и КХЛ, также продолжается партнерство с клубами – «Спартаком», «Авангардом» и «Барысом».

В непростое время после досрочного завершения прошлого сезона хоккейная семья всеми силами поддерживала интерес болельщиков к игре. «Фонбет» и КХЛ при поддержке клубов-партнеров запустили инициативу #хоккейнаудаленке. В ее рамках организовали виртуальный плей-офф КХЛ, провели матчи по киберхоккею между действующими игроками, а также обучали фанатов премудростям беттинга в Академии ставок. Слаженность совместных действий помогла преодолеть сложности.

2 сентября матчем ЦСКА – «Ак Барс» стартовал тринадцатый сезон чемпионата КХЛ. «Фонбет» поздравляет всех хоккейных болельщиков и дарит бонусы к старту сезона. Авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении, активируйте промокод в разделе «Бонусы» и воспользуйтесь фрибетом в 500 или 700 рублей. Подробности по ссылке.

С нового сезона на матчах чемпионата появятся новые размещения «Фонбет» на льду и бортах, на тренировочной форме «Барыса» и «Авангарда», игровой форме «Спартака», а также в диджитал пространстве. КХЛ и «Фонбет» расширят благотворительную программу «Голевая передача». В прошлом году в рамках акции на развитие детского следж-хоккея переведено более 2,5 млн рублей.

«Фонбет» трепетно и с большой любовью относится ко всем своим партнерам и гордится совместной работой, которая неоднократно отмечалась профессиональной премией в области спортивного маркетинга Marspo Awards. Уровень лиги растет от года к году, ХК «Спартак» постоянно устанавливает рекорды посещаемости домашних матчей, ХК «Авангард» строит новую арену в Омске и не дает болельщикам скучать в YouTube, а ХК «Барыс» остается самым популярным спортивным клубом в Казахстане.

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