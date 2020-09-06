Венгрия — Россия: дай точный прогноз на исход матча Лиги наций — получи 500 рублей!
Сегодня, 6 сентября, Россия встретится с Венгрией в гостевом матче Лиги наций. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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- 6 сентября 2020
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