«Локомотив» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона-2020/2021 КХЛ «Локомотив» — «Амур».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (–2.5) за 2.04.

«Давненько у нас «Локомотив» не был столь хорошо подготовлен к старту сезона. Пожалуй, такого мы не видели со времён пана Вуйтека, да и то в его втором ярославском сезоне. То ли Андрея Скабелку забыли предупредить, что «Локомотив» как-никак остаётся мастодонтом Континентальной лиги (а у мастодонтов не принято рвать с места в карьер), то ли как раз предупредили, но ярославский тренер внимательно изучил опыт коронавируса и понял, что внезапно прекращать сезон лучше где-нибудь наверху турнирной таблицы, а ещё лучше на самом верху, но он использовал весь свой грандиозный опыт работы с середняками и вывел свою команду к старту сезона где-то близко к пику формы, отчего уже пострадал «Спартак», а теперь придётся страдать «Амуру».



А «Амуру» страдать придётся. Череповецкий матч первого тура наглядно показал, что дальневосточники весьма прилично держатся два периода, но на шестьдесят минут их пока не хватает. И это тот недостаток, который за двое суток между матчами не ликвидировать никому, включая Анатолия Тарасова и Скотти Боумэна, даже если им разрешить меры физического воздействия. Таким образом, даже гостевое преимущество в одну-две шайбы к началу третьей двадцатиминутки будет гарантировать только интригу, но отнюдь не что-нибудь хорошее для «Амура». Потому что ярославцы, в отличие от хабаровчан, в третьем периоде как раз прибавляют, что уже успел прочувствовать на своей шкуре «Спартак».



Таким образом, шансов у «Амура» нет, что подтверждает и статистика личных встреч. В пяти последних матчах дальневосточники сумели победить лишь однажды, да и то это было в Хабаровске. Правда, статистика намекает на то, что разрывать «Амур» на спартаковскую ветошь ярославцы всё-таки не станут и удовольствуются скромной победой в одну-две шайбы. Но тут уже как пойдёт, а у «Локомотива» пока всё идёт прекрасно.



Итак, победа «Локомотива», трудовая, заслуженная, конечно же в основное время, с преимуществом в две-три шайбы».