Исландия — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Исландия — Англия в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: ИТБ 1 гола Англии в первом тайме за 2.23.

«У Англии собрался яркий состав, который по праву может считаться претендентом на победу в чемпионате Европы — 2021. При Саутгейте команда показывает стабильные результаты и голевой футбол. Санчо, Кейн, Стерлинг, Рэшфорд — такой атаке может позавидовать любая сборная.



Исландцы уже немного не те, что раньше. Да, у них остались бойцовские качества, но высшую ступень в развитии своего футбола, возможно, эта страна уже прошла. Думаю, победа над Англией в плей-офф Евро — высшая точка на ближайшие годы.



Англичане помнят это, поэтому определённый настрой у них на «викингов» будет. Предлагаю поставить на голы «львов» уже в первом тайме. Пожалуй, минимум один мяч до перерыва англичане забивать должны».