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Слоан Стивенс — Серена Уильямс: прогноз Сергея Фомина на матч US Open — 2020

Слоан Стивенс — Серена Уильямс: прогноз Сергея Фомина на матч US Open — 2020
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го раунда US Open — 2020 Слоан СтивенсСерена Уильямс.

Ставка: победа Стивенс с форой (+5) за 1.66.

«Сгущаются тучи над головой легендарной чемпионки. И тучи эти в лице набравшей ход Слоан Стивенс обещают пройти холодным ливнем по оставшимся амбициям Серены.

Уже не раз в своих прогнозах мы отмечали нелучшую форму Уильямс. Были ставки на Саккари, на битву со старшенькой сестрой, на Перу, на Рус — почти на всех толковых соперниц Серены. Все борются, некоторые выигрывают. И такое выражение, как «Серена уже не та», здесь очень даже уместно.

Обратим внимание на Слоан Стивенс. Она сейчас занимает 39-ю строчку, а ведь не так давно была 3-й в мире и, к слову, выиграла титул на этом турнире в 2017 году. Вкус побед в рамках US Open очень знаком Слоан, здесь она может играть особенно хорошо.

По форме есть кое-какие вопросы к обеим американкам. До этого турнира Стивенс проиграла в Лексингтоне Фернандес, в Нью-Йорке — Гарсии. Соперницы довольно серьёзные. Кстати, тоже уверенно шагнули на эту стадию турнира. Здесь же Стивенс легко справилась с Бузэрнеску и Говорцовой. У Серены оппонентки были здесь тоже несильные — Кристи Ан и Рита Гаспарян. Свои базовые форы зацепили. За счёт ошибок Уильямс держались на плаву большую часть матчей.

Личные встречи — 5-1 в пользу Серены, но это было уже 5 лет назад, когда огненная Уильямс сметала всех на своем пути. А сейчас, если судить по игре, огонь погас, остались лишь воспоминания. Отдаю предпочтение в этом матче более молодой чемпионке США — Слоан Стивенс».

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