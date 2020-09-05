«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона-2020/2021 КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: ничья за 3.87.

«Кажется, «Торпедо» снова не повезло. «Салават Юлаев» в стартовом матче сезона, также прошедшем в Нижнем Новгороде, действовал по брежневскому принципу: жил сам и давал жить другим. Но тут выяснилось, что у волжан, в общем-то, особо некому забивать. Нет, об этом, в принципе, можно было догадаться ещё до старта сезона, но в Нижнем Новгороде перед каждым сезоном ждут появления в составе нового Павлика Брендла, который будет в одиночку забивать больше, чем вся остальная команда. Но на Брендлов нынче дефицит, так что придётся нижегородцам привычно мучиться с реализацией — теперь уже на Востоке. И если уж волжане с 55 бросков сумели поразить «юлаевские ворота» лишь дважды, то «Сибирь», как мы уже поняли, столько возможностей и такого простора хозяевам не даст.



Правда, и у «Сибири» в передней линии та же самая проблема, да как бы ещё не более вопиющая, чем у «Торпедо». Автозаводцы хоть две шайбы в первом матче забили, а вот новосибирцы пробить балашихинца Эмиля Гарипова так и не смогли, хоть и бросали не сильно меньше, чем нижегородцы.



То есть на выходе нас ждёт низовой матч двух соперников, где, похоже, некому будет забивать. Поэтому, если на двоих они забросят четыре шайбы это будет настоящий голевой праздник. Но можно не сомневаться, что матч будет таким упорным, что лёд будет плавиться, а вратари к финальной сирене сбросят килограммов по пять. С высокой долей вероятности можно предположить, что основное время завершится вничью, а уже затем гости всё-таки выстрадают и вымучат второе очко».