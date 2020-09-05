«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».

Ставка: «Нижний Новгород» не проиграет за 2.35.

«Команды находятся в абсолютно одинаковой ситуации, но я всё-таки больше склоняюсь к «Нижнему Новгороду», у него больше стабильности. У «Крыльев Советов» пока не особо получается набирать очки после резкой смены состава, и мне кажется, что у самарцев сейчас не тот уровень, чтобы легко побеждать в матчах.



После резкой смены состава обычно не ставят серьёзных задач, дают время ребятам сыграться, так как они до этого играли совершенно в другом сочетании, где всё было подобрано и наигранно. В «Крыльях» же нужно создать какой-то баланс. Пока я не вижу, чтобы это получалось. Конечно, тренер знает этих ребят, он дал им сейчас хороший шанс себя проявить, поэтому рано или поздно в самарской команде должен начаться рост, и она прибавит в игре, уверенности.



«Нижний Новгород» тоже звёзд с неба не хватает, но всё же играет более стабильно. Думаю, будет правильно поставить на то, что команда Роберта Евдокимова не проиграет, даже несмотря на то что она играет на выезде. Правда, я сомневаюсь, что нижегородцы сильно прибавят по ходу сезона и будут бороться за первые четыре строчки».