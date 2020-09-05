Португалия — Хорватия: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги наций

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии с нулевой форой за 1.40.

«Обе команды имеют большие амбиции. Правда, после чемпионата мира хорваты не блещут, но уровень у них высокий, в составе много топ-игроков. Возможно, у Хорватии сейчас не та мотивация после успеха на ЧМ, поэтому сборная не очень впечатляла, но после большой паузы она должна улучшить игру.



У Португалии теперь сильный состав. Важный момент – присутствие в заявке Роналду, потому что был период, когда он пропускал матчи сборной. У португальцев домашний матч, и они в некоторой степени фавориты, но не исключаю и ничейного результата. Не думаю, что хорваты будут сдаваться на милость соперникам.



По игре Хорватия нравится больше, но это ощущение после чемпионата мира. В прошлой Лиге наций Португалия сыграла лучше – выиграла трофей. Португалия в этом матче сильна тем, что играет дома. А если выйдет Роналду, это станет дополнительным мотивационным фактором для португальских игроков, роль Криштиану в команде очень важна.



У Хорватии в этом матче не сыграют Лука Модрич и Иван Ракитич, а они очень важные игроки команды. Это ещё один фактор в пользу Португалии. Хотя в Хорватии неиссякаемое число игроков. Например, те, кто выйдет вместо Модрича и Ракитича, будут так мотивированы, что никто может и не заметить отсутствия двух лидеров команды. Вообще, Хорватия — маленькая страна, но так много сильных футболистов, просто удивительно».