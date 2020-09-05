Португалия — Хорватия: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура Лиги наций 5 сентября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии за 1.85.

«Есть определённые потери у хорватов, если можно так сказать: а первом и втором турах тренеры дали отдохнуть капитану команды Модричу и вице-капитану Ракитичу. Придётся сборной Хорватии обходиться без них. Есть хорошо нам знакомый защитник «Зенита» Ловрен, полузащитник ЦСКА Влашич тоже имеет хороший шанс выйти на поле. Но комплект не такой полный, как у португальцев.



Во главе португальской команды Роналду. Рядом Фелиш — молодой, перспективный и звездный форвард «Атлетико». Вратарь Лопеш, которого мы прекрасно помним по игре за «Лион» в Лиге чемпионов. И этот список можно продолжать.



Надо сказать, что в последний раз португальцы и хорваты встречались между собой в товарищеском матче осенью, после нашего чемпионата мира. Тогда сыграли вничью — 1:1. Мяч, который забили хорваты, стал единственным в истории забитым мячом в ворота португальцев от хорватов. Это была единственная ничья в противостоянии, до этого были четыре победы сборной Португалии.



Да, можно говорить о том, что хорваты очень хорошо выглядели в отборочном цикле чемпионата Европы. Здесь у них шесть матчей подряд без поражений.



Я думаю, что на своем поле, пусть даже и без зрителей, португальцы будут иметь определённое преимущество. Они очень хорошо организованы в защите во главе с вечным Пепе, а про атаку я уже кое-что сказал.



Думаю, Португалия свои ворота защитит и в то же время не уйдёт с поля без гола. Что касается выступления Хорватии на чужом поле в предыдущей Лиге наций, то здесь был кошмар. Поражение от Испании (0:6) и проигрыш англичанам (1:2). В матче Португалия — Хорватия делаю прогноз на победу сборной Португалии с коэффициентом 1.85».