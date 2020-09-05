«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.73.

«Обе команды начали сезон с поражений, хотя оставили неплохое впечатление. Нижегородцы в родных стенах уступили «Салавату Юлаеву» (2:3). С учётом всех условий результат вполне рабочий. Предсезонка началась позже. Мили и Шварц присоединились к коллективу считаное количество дней назад и вышли на лёд фактически с листа. Дамир Жафяров слишком долго решал контрактные вопросы. Ну и так далее. Тем не менее все эти хоккеисты набрали очки.



Дальше станет лучше. Немировски умеет ставить симпатичный хоккей, так что по ходу регулярного чемпионата команда будет добирать. «Сибирь» тоже уступила с разницей в одну шайбу и тоже не может себя в чём-то упрекнуть. Во-первых, соперник был грозный — пришлось гостить у «Авангарда».



Во-вторых, шансы зацепиться имелись. В концовке омичи схватили два удаления, однако четыре минуты большинства (как и замена вратаря на шестого полевого) результата не дали. В-третьих, нужно учитывать кадровые проблемы. Отсутствовали лидеры — Руохомаа, Пустинен. В запасе остался Харри Сятери.



Шанс получила молодёжь, которая оставила приятное впечатление. «Авангард» выглядел лучше и победу заслужил (1:0), но «снеговики» ещё раз доказали, что станут большой проблемой для кого угодно. Правда, с нижегородцами в последнее время у них категорически не ладится.



За два предыдущих сезона соперники пересеклись четырежды. Во всех случаях «Торпедо» брало верх, причём делало это в основное время. И всё же мы рискнём сыграть от аутсайдера. Подопечные Дэвида Немировски не могут рассчитывать на сыгранность, да и с физической подготовкой из-за скомканной предсезонки должны быть проблемы.



А «Сибирь» даже без лидеров выглядела бодро. Прекрасный момент прервать неудачную серию — нижегородцы пока не восстановили кондиции. Классический Х2 доступен в букмекерских конторах за нестыдный коэффициент 1.73».