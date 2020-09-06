Венгрия — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций УЕФА

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия.

Ставка: Россия не проиграет + обе забьют за 2.30.

«Что мы узнали о сопернике россиян из их игры с Турцией (победа 1:0 в гостях)? Венгры уступили хозяевам по владению мячом, но сыграли очень грамотно, создали больше моментов (два больших шанса) и забили дальним суперударом со штрафного. Если бы не эта мегапушка 19-летнего таланта Доминика Собослаи, то быть нулевой ничьей. Кроме того, венгры совершили очень много фолов (19) и заработали три желтые карточки. Полагаю, дома они также навяжут россиянам жесткую борьбу, чем можно воспользоваться, делая ставки. Что касается физической готовности, которая сыграла решающую роль в победе России над Сербией (3:1), то у венгров тоже много игроков из топ-лиг, где сейчас пауза, но хватает и футболистов из чемпионата Венгрии, где турнир в разгаре, как и наша РПЛ. Так что доминирования России из-за лучшего состояния игроков я не жду.



Что касается результата, то меня смущает травма центрального защитника сборной России Семенова. Он сыгран с Джикией и надежен. Ни Нойштедтер, ни Сорокин не выглядят равноценной заменой. Пока неясно, сможет ли Семенов сыграть с Венгрией. Да и с ним в составе оборона команды Черчесова не выглядела непроходимой. В связи с этим предположу, что Россия не сумеет сохранить ворота на замке. Венгры дома стабильно забивают один мяч (последняя безголевая игра — в марте 2018-го). Для меня вопрос, насколько успешно сыграет в атаке Россия. Забить должны, но хватит ли этого для победы.



Полагаю, Россия не проиграет, потому что находится в хорошем состоянии, но все же пропустит.



И вот еще интересный тренд: в последних матчах и России (5 из 6), и Венгрии (7 из 8) практически всегда играет ТМ (10,5) углового. Причем у россиян исключением стала встреча с Сан-Марино. Можно попробовать сделать ставку на продолжение этого тренда».