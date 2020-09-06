Ирландия — Финляндия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций 6 сентября

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Ирландия — Финляндия в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: ничья за 3.37.

«Матч на три результата. Обе команды обладают довольно средним составом. У ирландцев настоящих звёзд уже не осталось, да и ярких игроков очень мало.



Финны могут похвастать своей организованностью, но первый матч с Уэльсом показал слабые стороны Суоми – исполнительское мастерство. Также нужно учитывать, что сборные не выступали практически год. Из-за этого игровые связи сильно нарушены.



Рискну предположить, что здесь может случиться ничья, возможно даже 0:0. Ставить на точный счёт я советовать не буду, но поделить очки команды вполне могут. Вообще, для прогнозов матч довольно тяжёлый».