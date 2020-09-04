Букмекеры не верили, что Месси уйдёт из «Барселоны»

Накануне нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с официальным заявлением, в котором объявил, что остаётся в клубе.
Букмекеры изначально не верили, что аргентинец покинет клуб в нынешнее трансферное окно. В середине августа, когда в СМИ появилась информация о намерении Месси уйти, поставить на смену команды предлагалось за 2.30. А на то, что нападающий продолжит выступать за сине-гранатовых, давали коэффициент 1.50. Со ставки в 1000 рублей можно было заработать 1500 рублей.
К концу августа коэффициент на то, что Месси не покинет «Барселону» до завершения трансферного окна, поднялся до отметки 1.60.
Ранее появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лео покинуть коллектив бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он покинет каталонцев следующим летом, когда истечёт его контракт.
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