«Локомотив» — «Амур»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Амур».

Ставка: тотал больше 5 шайбы за 2.02.

«Накануне «Амур» выдал бодрейший поединок с «Северсталью», в который уместилось аж 10 голов. Дальневосточники вели со счётом 4:2, после чего пропустили четыре подряд. Так и закончили 4:6. Справедливости ради, хозяева имели внушительное преимущество с первой и до последней минуты, но Владислав Подъяпольский замерзал без работы и совсем не выручал.



После замены вратаря дело пошло на лад. Достаточно взглянуть на итоговую статистику бросков — 40 на 14. У столь весомого преимущества имеется простое объяснение: «тигры» вынуждены играть далёким от оптимального составом. Сразу у нескольких хоккеистов основы тесты на коронавирус показали положительный результат.



Пришлось довериться молодёжи, два ведущих звена остались не у дел. Состав у «Амура» и так далеко не самый мощный, а без топ-6 даже говорить о чём-то серьёзном не приходится. «Локомотив», напротив, в полном порядке, а потому коэффициент 1.30 на лобовую победу фаворита выглядит более чем логично.



Работы у голкипера гостей будет огромное количество. Похоже, «Локомотив» поймал волну, так что свои четыре-пять шайб уступающему в классе сопернику наверняка забросит. Потому логичнее плясать от фаворита, который наверняка сумеет порадовать родных болельщиков во второй раз за двое суток.



Вариантов достаточно: П1 с форой (-2) за 1.70 — вариант попроще, ИТБ 4 шайбы «Локомотива» за 2.50 — посмелее. И промежуточная ставка — тотал больше 5 гола за 2.02. Шансы избежать разгрома у дальневосточников появятся только при вдохновенной игре вратаря».