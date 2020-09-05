«Авангард» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на главный матч дня в КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо».

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.04.

«Букмекеры отдают заметное предпочтение «ястребам», и дело тут не только в месте проведения встречи. У бело-голубых травмированы два легионера — Теему Пулккинен и Оскар Линдберг, они вернутся в середине сентября.



В результате второе звено, на которое возлагались серьёзные ожидания, превращается в тыкву: Тарасов и Брюквин на флангах, а в центре в последнем контрольном матче вообще вышел Илья Шипов, предыдущие два сезона отбегавший в ВХЛ. У Владимира Крикунова всё ещё есть лучшая тройка в КХЛ, но хватит ли этого — большой вопрос.



Фактически всё созидание на старте регулярного чемпионата окончательно сведётся к Шипачёву, Яшкину и Кагарлицкому. Боб Хартли явно сделает всё возможное, чтобы закрыть убойное трио. Глубина атаки даёт заметное преимущество «Авангарду», но и «Динамо» без пары шайб вряд ли останется.



Во-первых, Шипачёву с Яшкиным достаточно мгновения, чтобы на ровном месте создать момент. Во-вторых, они великолепны в большинстве. И третье — Хартли после победы над «Сибирью» заявил, что в его команде два первых номера, каждый из которых будет играть. То есть вполне вероятно, что место в воротах займёт Игорь Бобков.



А он стабильностью не отличается. Потому мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за прекрасный коэффициент 2.04 и ставкой 1Х + обе забьют за 1.71. Свой гол-два гости наверняка найдут, но одним звеном завалить мощных омичей будет сложно».