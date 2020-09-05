Дания — Бельгия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
5 сентября Дания примет Бельгию в матче 1-го туре Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекеры считают, что матч 1-го тура Лиги наций Дания — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.69.
- 5 сентября 2020
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:00
- 4 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:35
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент