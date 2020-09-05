Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Дания — Бельгия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Дания — Бельгия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

5 сентября Дания примет Бельгию в матче 1-го туре Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекеры считают, что матч 1-го тура Лиги наций Дания — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.69.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020