Дания — Бельгия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
5 сентября Дания примет Бельгию в матче 1-го туре Лиги наций УЕФА. Начало в — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.
Букмекеры считают, что матч 1-го тура Лиги наций Дания — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.69.
- 5 сентября 2020
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