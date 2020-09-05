Дания — Бельгия: трансляция матча Лиги наций, прогнозы и ставки букмекеров

5 сентября Дания примет Бельгию в матче 1-го туре Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.



Букмекеры считают, что матч 1-го тура Лиги наций Дания — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.



Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.69.