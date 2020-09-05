Португалия — Хорватия: трансляция матча Лиги наций, прогнозы букмекеров
5 сентября Португалия примет Хорватию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекеры считают, что матч лиги А Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.87.
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