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Оверим — Сакаи: трансляция боя UFC Fight Night, где смотреть, во сколько начало

Оверим — Сакаи: трансляция боя UFC Fight Night, где смотреть, во сколько начало
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 5 на 6 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В его главном событии сразятся 40-летний Алистар Оверим и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи. Начало боя — не ранее 06:00 мск 6 сентября.

Посмотреть бой будет можно на UFC TV. В России этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор».

По оценке аналитиков, фаворит боя — Оверим. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. На Сакаи можно сделать ставку за 2.40 (40%). На ничейный исход предлагается коэффициент 64.00 (1%).

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