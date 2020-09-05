Исландия — Англия: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги наций

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги наций Исландия — Англия.
Ставка: победа Англии за 1.28, тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«В прошлый раз соперники встречались на Евро-2016, и для англичан встреча закончилась весьма печально. Полуфиналисты прошлой ЛН готовы отомстить за то досадное поражение. Англичане, традиционно, хороши в отборочных матчах, часто накидывают соперникам полную авоську. Поставлю тотал больше 2,5.
Сборная Исландии за последние четыре года постарела и ослабела. Да и эффект недооценки уже давно развеялся, тем более у англичан. Пока счёт встреч Англия – Исландия равный: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение. А вот по забитым мячам гости далеко впереди – 8:4.
За попадание на Евро исландцев ждут стыковые матчи с Румынией. Так что основное противостояние у команды Эрика Хамрена впереди».
- 5 сентября 2020
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