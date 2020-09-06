Швейцария — Германия: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1-го тура Лиги наций

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Германия.



Ставка: победа Германии за 1.87.



«Немцы — фавориты, несмотря на то что сейчас в составе нет важных игроков, выступающих за «Баварию», например Нойера, Киммиха, Горецки, Гнабри. Можно вспомнить, как выступила Германия на Кубке конфедераций в 2017 году, играя практически вторым составом. Сейчас ситуация примерно такая же.



Вообще, европейские команды рассматривают Лигу наций, чтобы проверить ближайший резерв, посмотреть, как себя проявят новички. Немцы будут очень хорошо мотивированы, особенно игроки, которые провели не так много матчей за национальную команду, поэтому Германия должна выиграть. Возможно, хозяева даже могут не забить: немецкая сборная уделит внимание обороне своих ворот, остерегаясь атакующих действий швейцарцев.



Швейцария — добротная, хорошая команда среднего уровня. Швейцарцы далеко не лидеры европейского футбола, но и не аутсайдеры. В составе есть игроки достаточно высокого класса, выступающие в престижных чемпионатах, так что это не подарок. Швейцарцы часто преподносят сюрпризы, но всё равно играют не очень стабильно».