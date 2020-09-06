Венгрия — Россия: прогноз Владислава Радимова на матч 2-го тура Лиги наций

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия.



Ставка: Россия победит за 2.02, Венгрия не забьёт за 2.43.



«Российская сборная произвела впечатление стройностью игры, особенно во втором тайме. Думаю, на кураже наши способны обыграть и венгров. По подбору игроков российская сборная сильнее, хотя если бы сербы были в форме, то команде Черчесова пришлось бы сложнее. В первом тайме сербы смотрелись очень хорошо, и в целом они показывают качественный футбол.



Российская команда грамотно выстраивалась, даже когда не совсем получалась игра. С Венгрией будет проще. Матч пройдёт без зрителей, поэтому без разницы, на каком поле играть. Черчесов внушил команде, что играют для зрителей, даже если их нет на трибунах. Ставлю на чистую победу России.



Могу отметить Дзюбу, так как сербам он забил два мяча и в предстоящем матче также может. Правда, не уверен, что он сыграет с венграми, поэтому не буду ставить на его гол.



Поставлю и на то, что Венгрия не забьёт. Россия всё-таки сделает выводы по ошибкам в обороне. Плюс у Венгрии не такой класс футболистов, чтобы созидать, как сербы. У нас в команде хороший подбор вратарей, например приличный матч провёл Шунин, также есть Гильерме, Джанаев — любой из них может выйти и надёжно сыграть. Наша сборная хорошо защищается, и забить ей очень тяжело.



Венгрия смогла в стартовом матче обыграть Турцию. Мне кажется, это в большей степени совпадение — все игроки ещё не в лучшей форме, поэтому происходят неожиданные результаты. В этом как раз преимущество нашей сборной – у нас уже идёт национальный чемпионат».