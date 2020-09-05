Португалия — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 5 сентября

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Хорватия в 1-м туре Лиги наций.

Ставка: победа Португалии за 1.97.

«Это группа 3 Лиги А. Отличный квартет: Португалия, Франция, Швеция и Хорватия. Здесь что не матч, то афиша, событие. У португальцев вроде бы все сильнейшие вызваны, могут играть. Нет лишь Ренату Саншеша, так же нет Жоау Мариу, бывшего игрока «Локомотива», и Эдера, нынешнего игрока «Локомотива», но все остальные вроде бы быть должны, даже Криштиану Роналду.



Португальцы у себя дома играют достаточно убедительно, особенно на «Да Луш». Но на сей раз матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Я так думаю, что португальцы, как победители первой Лиги наций, постараются и здесь в домашней игре, пусть и без болельщиков, порадовать себя и порадовать своего тренера Фернанду Сантуша. На мой взгляд, португальцы помощнее, покрепче, чем нынешняя сборная Хорватии. Естественно, мы переживаем за Николу Влашича, вызван ещё и Уремович, капитан «Рубина».



Я верю в португальцев. Чистая победа за 1.97».