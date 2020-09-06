«Ак Барс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Ак Барс» — СКА.
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 3.06.
«Питерские армейцы начали сезон даже лучше, чем от них ожидали. Победу в Нижнекамске вымучили и выстрадали, но все-таки выиграли. А «Нефтехимик» по всем показателям должен был быть готовым к сезону куда лучше СКА.
У Валерия Брагина проблемы противоположные от тех, что поджидали его на протяжении последних лет. В молодежной сборной ему постоянно не хватало квалифицированных исполнителей на четвертое, а иногда и третье звено. Сейчас, если бы правила позволяли, он мог бы выставить на матч и десять пятерок, и еще столько же оставалось бы в запасе, и, куда ни плюнь, попадешь в квалифицированного исполнителя. Вот только гарантий результата при таком изобилии все равно никаких.
Думается, и особых шансов у гостей в Казани тоже нет. Противостоять им будет не просто «Ак Барс», а немного злой «Ак Барс». Или вы полагаете, что 0:4 от «Витязя» прошло для казанцев бесследно, а Квартальнов после проигрыша раздавал в раздевалке цветы и пряники? Нет, что раздавал, пусть каждый догадывается в меру испорченности. На третий официальный матч сезона «барсы» выйдут взведенными сильнее обычной нормы.
В общем, оба соперника пока еще далеки от идеальной формы, поскольку среди «мастадонтов» не принято начинать сезон со спурта. Но СКА уж совсем далек от идеала, а «Ак Барс» где-то на полпути. Статистика личных встреч свидетельствует о том, что в казанско-питерских противостояниях хозяева выглядят лучше гостей. В последнее время, правда, в основном лишь на одну шайбу, но бывает, что и с грохотом, и под фанфары.
В общем, можно смело прогнозировать победу «Ак Барса». И вполне уверенную, с преимуществом в две-три шайбы. Понятно, что победа может получиться только в основное время».
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