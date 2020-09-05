Португалия — Хорватия: ставка Ильи Казакова на матч Лиги наций с коэффициентом 4.47

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги Наций сезона-2020/2021 Португалия — Хорватия.
Ставка: ничья и обе забьют за 4.47.
«Главное событие, и вопрос, сыграет ли Криштиану Роналду. Сможет ли выйти на поле? Вероятность пока ниже 50%, если верить международной прессе.
Если оттолкнуться от того, что Роналду не сыграет, то и домашнее поле ничего Португалии не даёт. Команды ещё не готовы, сезон у футболистов не начался. Что это такое, мы увидели на примере сборной Сербии в матче с Россией.
Мне нравится ставка на ничью и ТБ 1,5 мяча — коэффициент почти 4,50. Учитывая, что Хорватия — не самая забивная сборная, про Португалию так говорить можно практически всегда, поэтому именно такая ставка и может сыграть, то есть ничья и ТБ 1,5».
- 5 сентября 2020
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