Португалия — Хорватия: ставка Ильи Казакова на матч Лиги наций с коэффициентом 4.47

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги Наций сезона-2020/2021 Португалия — Хорватия.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.47.



«Главное событие, и вопрос, сыграет ли Криштиану Роналду. Сможет ли выйти на поле? Вероятность пока ниже 50%, если верить международной прессе.



Если оттолкнуться от того, что Роналду не сыграет, то и домашнее поле ничего Португалии не даёт. Команды ещё не готовы, сезон у футболистов не начался. Что это такое, мы увидели на примере сборной Сербии в матче с Россией.



Мне нравится ставка на ничью и ТБ 1,5 мяча — коэффициент почти 4,50. Учитывая, что Хорватия — не самая забивная сборная, про Португалию так говорить можно практически всегда, поэтому именно такая ставка и может сыграть, то есть ничья и ТБ 1,5».