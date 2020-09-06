Испания — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 Испания — Украина.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

«Украина продолжила уверенное выступление, выиграв у Швейцарии. Причем несмотря на длительную паузу и что некоторые из футболистов постепенно стареют.



Да, Евгений Коноплянка уже не тот, который играл в Испании. У него могла бы быть особая мотивация, но в целом украинская сборная оставила приятное впечатление. Хорошо зная Андрея Шевченко, не думаю, что он будет закрывать команду и пытаться удержать счет 0:0. Это не в его стиле. Тем более что Украине надо отрабатывать атакующие действия в свете чемпионата Европы.



Испания сыграла вничью с Германией. При этом оставила не самое плохое впечатление. Там идет смена поколений, игровых ориентиров. Однако класс футболистов очень высок, что позволяет рассчитывать на победу.



Ставку предложу сделать на тотал. Мне кажется, это подходит духу матча. Не стоит программироваться на «обе забьют», а вот тотал больше 2,5 мяча — очень хороший вариант. Это подразумевает как гол Украины, так и то, что Испания под настроение может разгромить соперника».