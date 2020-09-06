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Швейцария — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА

Швейцария — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Швейцария — Германия в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Германии за 1.95.

«Впечатления по первым матчам Лиги наций, конечно, так себе. Видно, что сборные не собирались почти 10 месяцев. Игровые связи здесь отсутствуют, поэтому на первый план выходят индивидуальные качества.

Швейцарцы не понравились по игре с Украиной. Проиграли по делу. Немцы упустили победу над Испанией, хотя сами виноваты. Зачем-то Лёв выпустил всех защитников, каких только можно, а они у него средние.

В матче со Швейцарией немцы являются явными фаворитами. Думаю, что интересна ставка на «тотал Германии больше 1.5 мяча». Платят хорошо, почти двойку. Два гола Германия точно забьёт».

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