Венгрия — Россия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия.



Ставка: победа России за 2.05, гол Дзюбы за 2.09.



«Первый прогноз на матч сборной России в 2020 году оказался неудачным. У сербов, как всегда, был хороший состав, но организация игры оказалась слабенькой. Наши просто перебегали сербов, показав очень хороший КПД. Из четырех ударов в створ ворот три — результативные. Два мяча забил Артем Дзюба. Красивый мяч забил Караваев. В отличном настроении сборная России отправилась в гости к венграм.



Венгры, оказалось, не мальчики для битья, а вполне приличная команда. С такой атакой попробуй их переиграй. Сборная Венгрии по делу обыграла Турцию. В первом тайме было много ударов по воротам — и перекладина, и штанга. Прекрасный мяч был забит со штрафного с 30 метров.



Встречаются лидеры группы. По соотношению сил не надо нашу сборную недооценивать. Переоценивать не надо, но и недооценивать тоже. По качеству игроков, по внутренней «химии» сборная России сейчас выглядит крепче, чем сборная Венгрии, даже несмотря на то что матч пройдет в Будапеште.



Думаю, сборная России — фаворит. Если посмотреть букмекерскую линию, в разбросе коэффициентов сборная России идет фаворитом встречи. Думаю, с требовательностью и амбициозностью Черчесова сборная России на выезде обыграет венгров. Да, было мало времени, но Россия показала хороший уровень беговой работы, активности, в некоторых моментах, может быть, и уступили. Но по движению сборная России понравилась, понравилась сплоченностью.



Думаю, состав мало изменится по сравнению с матчем со сборной Сербии. Но и этот состав даже в отсутствие Баринова, Миранчука и Головина сильнее, чем у Венгрии. Мой прогноз — победа сборной России. В качестве бонуса предложил бы гол Дзюбы. Они идут примерно с одинаковым коэффициентом. Дзюба скоро может догнать и перегнать лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, чего Артему всячески желаю».