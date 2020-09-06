Венгрия — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура Лиги наций в Будапеште

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Россия.

Ставка: ничья за 3.40.

«В сборной Венгрии свои лидеры. Конечно, это не та команда поколения Ференца Пушкаша или Флориана Альберта, но свои звёздные моменты были у венгров и после этого. Мы помним чемпионат Европы 2016 года, когда они играли в одной группе с будущими чемпионами — португальцами и сыграли с ними вничью, а в итоге заняли первое место в своей четвёрке. Но в 1/8 проиграли мощным бельгийцам — 0:4. На чемпионат мира венгерская сборная не попала.



Не выйдет на поле наш хороший знакомый Джуджак — многолетний капитан национальной команды, московский динамовец. Хорошо помним, как он у нас играл. Сейчас он выступает в Объединённых Арабских Эмиратах и не был вызван на этот сбор. Но есть голкипер Гулачи — игрок «Лейпцига». Мы помним прекрасно его по игре в Лиге чемпионов. Там было не без ошибок, но это вратарь определённо европейского уровня. Шесть сезонов он сыграл за «Ливерпуль», правда, на поле особо не выходил. Класс есть класс. Этот голкипер может решить исход матча.



Что касается статистики, то с венграми мы играли много. Для сборной Советского Союза это был постоянный соперник, но мы говорим о российском периоде. Здесь у нас четыре победы и она ничья. В официальных двух матчах были две победы — в 1993 году.



Этот соперник ниже по классу, чем Сербия. Но играют они на своем поле, и в такой ситуации всякое может быть. Команды давно не собирались и пропустили из-за коронавируса огромный промежуток времени. Прогноз сделать сложно, но надо.



Мой прогноз на матч Венгрия — Россия: всё закончится ничьей с коэффициентом 3.40».