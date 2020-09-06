Испания — Украина: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги наций

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Испания — Украина.
Ставка: Украина забьёт за 1.70.
«Украинцы заявили о себе с большой буквы. Они сейчас являются командой высочайшего уровня. Футболисты у них очень классные. Есть игроки из ведущих команд Европы — »Аталанты", «Вест Хэма». Многого стоит тот же Зинченко из «Ман Сити».
С Андреем Шевченко команда набрала ход. Игроки собранные и дружные. Бьются за тренера и страну. Всякие политические ситуации сейчас в мире, но видно, что это на них не давит.
Испанцы — клад европейского и мирового футбола. Новое поколение. Многие футболисты ушли. Команда хорошего уровня. Не зря они в первой группе находятся.
Сложно прогнозировать, потому что трудно давать битву украинцам, но и они очень хорошо играют контратаку. Ставлю на то, что Украина забьет. Индивидуальный тотал Украины больше 0,5".
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