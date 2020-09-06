Сербия — Турция: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги наций

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Турция.

Ставка: победа Сербии с форой (–1) за 3.00.

«В нашей группе довольно своеобразная турнирная таблица после первого тура, потому что мало кто ожидал, что турки проиграют на своем поле сборной Венгрии. Таков постпандемический футбол. Но дело не в уникальном сюрпризе, а в том, что главный тренер Шенол Гюнеш серьёзно экспериментировал с составом, вызвал много игроков, которые не играли за сборную вовсе либо провели мало матчей. Наверное, он счёл, что с венграми можно справиться и таким составом, и оказался неправ.



Его тут же в Турции атаковали и пресса, и бывшие футболисты, и тренеры, сказав, что до чемпионата Европы меньше года и надо наигрывать состав на этот турнир. Наверное, на матч с Сербией Гюнеш выставит немного другой состав, но без Ундера в атаке довольно проблематично играть, а для Турции сейчас атакующая игра — главная проблема.



Ну а Сербия, после поражения от России, попытается реабилитироваться. Это большая европейская команда, которая на следующий сезон попытается попасть в элитную группу.



Я не сомневаюсь в том, что Сербия — фаворит в этом матче. Предлагаю задуматься над вариантом «победа Сербии с форой (–1)». У хозяев намного больше потенциал, а турки показали очень странный подход, и вряд ли можно что-то изменить за три дня».