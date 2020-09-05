Вулф — Медведев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Джеффри-Джон Вулф — Даниил Медведев.

Ставка: тотал меньше 31.5 гейма за 1.67.

«Сетка у Даниила приятная, он без особых проблем должен проходить дальше. Хотя соперник по третьему раунду, пожалуй, чуть опаснее предыдущих, хоть и находится в рейтинге ниже. Джеффри-Джон Вулф набирает обороты и постепенно зарабатывает себе имя в туре. Если бы не долгая пауза из-за пандемии, он вполне мог бы претендовать на позицию в топ-100.



Пока 21-летний американец находится лишь в середине второй сотни. Он прошёл квалификацию в Цинциннати (уступил Ришару Гаске в первом круге — 4:6, 4:6) и прекрасно показал себя на первом US Open в карьере. Успел высадить в четырёх сетах крепкого Гидо Пелью (хотя тот тяготеет к грунтовому покрытию), а затем разбить Роберто Карбальеса-Баэну менее чем за два часа.



Несмотря на не самый высокий рост (183 см), подача у Вулфа довольно крепкая. Потенциал американца вопросов не вызывает, но он всё ещё сыроват и нестабилен. Поддержка родных трибун могла бы помочь навязать борьбу фавориту, да только из-за коронавируса играть придётся без зрителей.



Потому предпосылок для сенсации не видно. Вряд ли Медведев станет тратить лишние силы и гнаться за особенно крупным счётом, так что на свои три-четыре гейма за партию аутсайдер может рассчитывать. Но не более того — россиянин на данный момент просто находится на другом уровне. Уставать было негде, обе победы одержаны быстро и без хлопот.



П2 в трёх сетах идёт у букмекеров со скучным коэффициентом 1.51, который сгодится разве что для экспресса. Мы бы выбирали между тоталом меньше 31.5 гейма за 1.67 и П2 с форой (-8.5 гейма) за 2.00».