«Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на 7-й матч серии плей-офф НХЛ 6 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на седьмой матч серии Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Айлендерс».

Ставка: итоговая победа «Филадельфии» за 2.10.

«Накануне на лёд вернулся Оскар Линдблом, победивший рак. Появление шведа определённо придало мощный импульс команде. Теперь всё будут решать детали. По качеству хоккея «Айлендерс», пожалуй, смотрятся даже повеселее, но у «Филадельфии» проснулись лидеры, которые выцарапывают победы с мясом.



Отдельный момент — вратари. Картер Харт однозначно хорош, накануне он совершил 49 сейвов. Семёна Варламова упрекнуть вроде бы не в чем, но пока дуэль россиянин определённо проигрывает. А ведь Томас Грайсс великолепно вышел в четвёртом матче. Не исключено, что Барри Тротц доверится немцу.



Самое очевидное желание — проверить лобовую ничью за 4.22. Коэффициент очень хорош, а команды максимально близки по уровню. У Алена Виньо покрепче состав, зато номинальные гости сейчас выглядят бодрее. Три игры из шести докатились до овертайма, так что давать на ничью больше четвёрки несколько сомнительно.



А мы предпочтём итоговую победу «Флайерз» за коэффициент 2.10. «Нью-Йорк» имел несколько замечательных возможностей закончить серию, однако проиграл три овертайма из трёх. Обычно в Кубке Стэнли за такое наказывают.



«Лётчики» ушли с 1-3, Линдблом продолжит заряжать партнёров энергией. Эмоциональное преимущество должно быть на стороне номинальных хозяев, а в решающих встречах подобные вещи часто выходят на первый план».