Швеция — Франция: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Франция.
Ставка: Швеция забьёт за 1.66.
«Французы являются действующими чемпионами мира, добавить к этому нечего. Однако отборочный цикл к чемпионату Европы-2020 получился не самым ярким. Да, они заняли первое место в своей группе, набрав 25 баллов за 10 туров, но вопросы всё же имеются.
«Трёхцветные» дома пропускали и от албанцев, и от молдаван. В матче с последними вообще пришлось спасаться. Также откровением стали домашняя ничья (1:1) и гостевое поражение (0:2) с крепкими, но не самыми сильными турками.
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Франции с более мастеровитыми соперниками в виде голландцев и немцев выступила довольно неплохо. Набрали семь баллов за четыре игры и заняли вторую строчку. Тут стоит отметить, что Нидерланды заработали столько же, но оказались выше лишь по дополнительным показателям.
Понятно, что французы идут фаворитами не только в предстоящем поединке, но и, вероятно, во всей группе. Однако шведы способны на сюрприз. На их стороне не только домашний стадион, пусть и без зрителей, но и выдающаяся статистика.
Штука в том, что сборная Швеции за 14 последних матчей потерпела всего одно поражение – то самое от Испании. Соперники были не самые сильные, но стоит отметить результативность команды. Жёлто-синие за это время сумели оформить аж 27 мячей.
В первом поединке после длительной паузы стоит ожидать чего угодно. На наш взгляд, гол хозяев за коэффициент 1.66 выглядит интересно. Его и проверим. Тем более центр полузащиты французов без Поля Погбы, заболевшего коронавирусной инфекцией, рискует несколько просесть».
- 5 сентября 2020
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