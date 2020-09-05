Алекс де Минор – Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 3-го круга US Open 2020 Алекс де Минор – Карен Хачанов.

Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.78.

«Карену Хачанову достался сложный соперник в третьем круге. Сетка у Карена тяжелая. Начинал с Синнером, теперь Де Минор — молодой, талантливый австралиец. Хачанова здесь даже фаворитом встречи не считают.



Де Минор уже выдавал яркие встречи на турнирах «Большого шлема», но далеко пока не проходил. Игрок интересный, чем-то напоминает Давида Гоффена. У него нет каких-то сумасшедших физических данных, но играет умно, в быстром темпе, старается разбрасывать мячи по корту, класть их глубоко. Очень здорово принимает Де Минор. Но, как мне кажется, он сейчас не в идеальной форме. Даже в первом круге с Мартином у него возникали проблемки. А с Гаске вообще очень сложный матч выдался. В хорошем состоянии Де Минор справился бы быстрее и проще.



Не думаю, что класс Хачанова ниже, чем у Де Минора, поэтому жду затяжной встречи. Оба готовы не на сто процентов и, скорее всего, выжмут все соки друг из друга. Предположу, что будет сыграно больше 40.5 гейма».