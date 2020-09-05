Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Алекс де Минор – Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга US Open

Алекс де Минор – Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга US Open
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 3-го круга US Open 2020 Алекс де МинорКарен Хачанов.

Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.78.

«Карену Хачанову достался сложный соперник в третьем круге. Сетка у Карена тяжелая. Начинал с Синнером, теперь Де Минор — молодой, талантливый австралиец. Хачанова здесь даже фаворитом встречи не считают.

Де Минор уже выдавал яркие встречи на турнирах «Большого шлема», но далеко пока не проходил. Игрок интересный, чем-то напоминает Давида Гоффена. У него нет каких-то сумасшедших физических данных, но играет умно, в быстром темпе, старается разбрасывать мячи по корту, класть их глубоко. Очень здорово принимает Де Минор. Но, как мне кажется, он сейчас не в идеальной форме. Даже в первом круге с Мартином у него возникали проблемки. А с Гаске вообще очень сложный матч выдался. В хорошем состоянии Де Минор справился бы быстрее и проще.

Не думаю, что класс Хачанова ниже, чем у Де Минора, поэтому жду затяжной встречи. Оба готовы не на сто процентов и, скорее всего, выжмут все соки друг из друга. Предположу, что будет сыграно больше 40.5 гейма».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020