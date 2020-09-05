Слоан Стивенс – Серена Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open 2020

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 3-го круга US Open 2020 Слоан Стивенс – Серена Уильямс.

Ставка: Стивенс выиграет как минимум один сет за 1.83.

«Центральный матч дня в женской сетке. Играют девушки, побеждавшие на US Open. По традиции, Серену считают явным фаворитом. Не думаю, что так должно быть. Форму Серены мы не до конца понимаем. Сетка в первых двух кругах была простой. Да и то с Кристи Ан возникли проблемы. Потом была легкая победа над Маргаритой Гаспарян. Но Рита снова почти год пропустила, для нее большой плюс, что вышла во второй круг. Со Слоан Стивенс будет гораздо тяжелее.



Слоан неудачно играла и в этом сезоне, и в прошлом. Но сейчас как раз видно, что она снова играет с желанием, форма неплохая. Две легкие победы у нее в первых кругах. Она готова к матчу с Сереной, на мой взгляд. Лично меня Уильямс пока не убеждает. Ошибок по-прежнему много, передвижение не лучшее. Если у Стивенс будет получаться максимальное число мячей переводить на сторону Серены, то будут идти ошибки у Уильямс. Слоан готова к этому и понимает, где ключ к победе.



Предположу, что минимум сет Стивенс в этой встрече выиграет».