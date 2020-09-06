Испания — Украина: прогноз Владислава Радимова на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Украина.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82, победа Испании с форой (-1.5) за 2.49.

«У сборной Украины при Шевченко не бывает разделения на товарищеские и официальные матчи, во всех матчах играет одинаково. Правда, класс испанцев должен сказаться, и они смогут одержать уверенную победу.



Испанцы провели сбор, в прошлом матче неплохо играли с Германией, и гол в самой концовке был закономерным. Конечно, испанцы ещё не в форме, но их игра строится на контроле мяча. Такие матчи должны выигрываться с запасом. У сборной Украины проблемы в обороне, и испанцы этим воспользуются.



В этом матче нужно играть и тотал больше 2,5. Украина со Швейцарией обменялись голами, да и в целом в украинской сборной качественная линия атаки, поэтому есть неплохие шансы, что команда Андрея Шевченко сможет забить испанцам. А те свои голы в любом случае забьют».