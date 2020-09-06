Испания — Украина: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
Сегодня, 6 сентября, Испания примет Украину в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.
Если Украина не проиграет, зайдёт коэффициент 2.75 (35%).
Испания — Украина. Прогноз: Шевченко, Ярмоленко и Зинченко испортят Де Хеа настроение
В восьми последних матчах украинцы забили 19 голов.
- 6 сентября 2020
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
04:00
-
03:00
- 5 сентября 2020
-
23:00
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50
Партнерский контент