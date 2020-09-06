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Испания — Украина: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

Испания — Украина: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 6 сентября, Испания примет Украину в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Если Украина не проиграет, зайдёт коэффициент 2.75 (35%).

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