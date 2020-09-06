Венгрия — Россия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
6 сентября Венгрия примет Россию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.
Букмекеры считают, что матч третьей группы в лиге В Венгрия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Если обе забьют, зайдёт коэффициент 1.97.
Венгрия — Россия. Прогноз: большое испытание для Черчесова, Дзюбы, Шунина и Джикии
В матче против Турции венгры показали быстрый футбол и хорошую физическую готовность.
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