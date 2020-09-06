«Ак Барс» — СКА: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало встречи — в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех СКА идёт за 2.90.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 6 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.92.
Итоговая победа «Ак Барса» доступна за 1.78, победа СКА идёт за 2.08.
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