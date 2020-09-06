Испания — Украина: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги наций УЕФА

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч Испания — Украина в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: победа Испании в первом тайме за 2.12.
«В первом туре Лиги наций обе команды смогли провести сильные матчи. Украина на характере вырвала победу у швейцарцев, которые явно недооценили оппонентов. Испания же без паники в действиях старалась показать свой комбинационный футбол, который принёс плоды только под занавес встречи со сборной Германии – 1:1.
В будущем поединке подопечные Луиса Энрике идут фаворитами, и придётся согласиться с тем, что у команды Андрея Шевченко шансы на очки довольно призрачны. Если в игре со Швейцарией жёлто-синие могли часто ловить соперника на ошибках, перехватывать мяч и создавать проблемы для обороны, то теперь уровень резко повышается. Защита хозяев поля чаще всего испытывает сложности при высоких скоростях со стороны противников, каких у гостей просто нет. Есть надежды на стандартные положения, но и они в целом шаткие.
Сборная Испании мастерски расправлялась с немцами при подходе к штрафной, и проблемы «красной фурии» заключались лишь в реализации созданных моментов. Тяжело поверить, что игроки сборной Украины справятся с таким давлением. Полагаю, что второй раз подряд такой коллектив не станет тянуть до последних минут матча. Ожидаю быстрый гол от хозяев и успех в первом тайме».
- 6 сентября 2020
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