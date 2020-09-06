Швейцария — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций в Базеле

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Швейцария — Германия в рамках Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: победа Германии за 1.83.

«Эта игра мне представляется достаточно интересной. Немцы вели весь матч с Испанией, но победу в итоге не удержали. Думаю, сейчас они настроены. Тем более что до некоторой степени случайно Германия осталась в элитной лиге. Пусть и без большой группы ведущих игроков, но всё-таки культуру своей игры Германия должна показать. Нужно показать то, на что она собирается рассчитывать на Евро.



Швейцария, на мой взгляд, показала достаточно пустой футбол во встрече с Украиной. Не ладился контроль в середине поля, пропускали острые выпады, в том числе и крайних защитников украинской команды. Если они так же будут играть с Германией, то добиться положительного результата не удастся.



Поставлю на победу немцев с коэффициентом 1.83. Этот вариант наиболее точно подходит к данному матчу».