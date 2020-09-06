Швейцария — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций в Базеле

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Швейцария — Германия в рамках Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: победа Германии за 1.83.
«Эта игра мне представляется достаточно интересной. Немцы вели весь матч с Испанией, но победу в итоге не удержали. Думаю, сейчас они настроены. Тем более что до некоторой степени случайно Германия осталась в элитной лиге. Пусть и без большой группы ведущих игроков, но всё-таки культуру своей игры Германия должна показать. Нужно показать то, на что она собирается рассчитывать на Евро.
Швейцария, на мой взгляд, показала достаточно пустой футбол во встрече с Украиной. Не ладился контроль в середине поля, пропускали острые выпады, в том числе и крайних защитников украинской команды. Если они так же будут играть с Германией, то добиться положительного результата не удастся.
Поставлю на победу немцев с коэффициентом 1.83. Этот вариант наиболее точно подходит к данному матчу».
- 6 сентября 2020
-
15:45
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45