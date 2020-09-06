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Венгрия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА в Будапеште

Венгрия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА в Будапеште
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Венгрия — Россия в рамках Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Второй матч нашей команды в Лиге наций. Встречаются соперники, выигравшие первые встречи. И венгры, может быть, даже больше удивили, выиграв у Турции на выезде. На мой взгляд, Венгрия сейчас покрепче Сербии будет — и по игрокам, и по общекомандной игре. Да и вообще успехи венгерского футбола мы видели в последнее время. Видели, как ЦСКА играл с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

Думаю, оптимальный вариант на эту встречу — «обе забьют» за 1.9. Мы уже видели, как наша сборная находит путь к чужим воротам. Но в то же самое время есть проблемы в обороне. Не факт, что Семёнов сможет сыграть. Определённые перестановки будут, и у венгров появятся шансы, чтобы забить».

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